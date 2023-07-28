Новый Кубок чемпионов для Роналду: что такое Арабская ЛЧ?

ISPORT.ua рассказывает о международном клубном турнире с участием арабских стран из Азии и Африки.

Бывший нападающий Реала, Ювентуса и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду после полугода, проведенного в Ан-Насре в Саудовской Аравии, рассыпался в комплиментах местному футболу. Пятикратный обладатель Золотого мяча отмечал его прогресс и утверждал, что уровень европейских чемпионатов "заметно упал" и что именно он "открыл путь" в саудовскую лигу для многих известных игроков, которые стали действующими лицами трансферного бума, устроенного летом клубами из этой страны.

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Что же, у уставшего от европейского футбола звездного португальца будет отличная возможность показать себя не только во внутренних соревнованиях Саудовской Аравии или Лиге чемпионов Азии, но и в новом для него местном международном турнире, как Клубный кубок арабских чемпионов, групповой этап которого стартовал в четверг, 27 июля.

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ISPORT рассказывает, что это за турнир, в котором придется сыграть Роналду с его Ан-Насром, и, учитывая амбиции, побороться за победу.

Что такое Клубный кубок арабских чемпионов?

Клубный кубок арабских чемпионов, организованный Союзом арабских футбольных ассоциаций, проводится практически ежегодно с 1981 года. В этом международном региональном турнире принимают участие клубы из арабских стран Азии и Африки.

С того времени соревнования проводились регулярно, кроме пару лет в начале 90-х и двух перерывов в "десятых", связанных с организационными неурядицами и проблемами со спонсорами. Последний розыгрыш состоялся в сезоне-2019/20, и собственно сейчас турнир возвращается.

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За свою историю турнир несколько раз менял название, как Арабский клубный кубок чемпионов, Арабская лига чемпионов, Клубный кубок САФА или Арабский клубный чемпионат. Нынешний розыгрыш будет именоваться Клубный кубок арабских чемпионов или Клубный кубок Короля Салмана в честь правителя Саудовской Аравии.

Историческая статистика турнира

Нынешний Клубный кубок арабских чемпионов будет 30-м в истории. Первым же победителем турнира в 1982 году стал иракский клуб Аль-Шорта, одолев в финале в двухматчевом противостоянии ливанский Аль-Неджмех.

Рекорд по количеству титулов принадлежит тунисскому Эсперансу и иракскому Аль-Рашиду, которые выигрывали турнир по три раза. Правда, второй побеждал трижды подряд еще в середине 80-х и сейчас уже является несуществующим клубом. Последний же успех Эсперанса датируется 2017 годом.

На один титул от них отстают саудовские Аль-Хіляль, Аль-Шабаб и Аль-Иттифак, а также тунисский Сфаксьен, марокканский Раджа и алжирский ЕС Сетиф. Всего же турнир выигрывали 19 различных клубов.

По странам на данный момент больше всего титулов у клубов из Саудовской Аравии - восемь, но Тунис саудовцы опережают всего на один трофей. Кроме того, первенство по континентам удерживает Африка - 16 титулов, а у азиатских команд - 13.

Последним победителем Клубного кубка арабских чемпионов стал Раджа Касабланка из Марокко, выиграв турнир в 2020 году.

Источник: Getty Images

Лучшим бомбардиром за всю историю проведения соревнований является известный экс-нападающий сборной Саудовской Аравии Сами Аль-Джабер, который практически всю карьеру провел в Аль-Хиляле. Саудовский форвард записал на свой счет 26 голов и опережает ближайших преследователей, которые, впрочем, также завершили карьеру, на десять результативных ударов.

Формат турнира

В своей истории турнир менял схему проведения. В частности, для определения того же чемпиона использовали формат одноматчевого финала или по сумме двух поединков.

В нынешнем розыгрыше всего принимают участие 37 клубов из 22 стран арабского мира. При этом прямую путевку в групповой раунд получили десять команд: победитель и финалист предыдущего розыгрыша, представитель страны-хозяйки, а также чемпионы Алжира, Египта, Ирака, Марокко, Катара, Саудовской Аравии и Туниса.

Остальные участники проходят предварительный раунд отбора и два основных этапа квалификации, по итогам которых определяются еще шесть команды, которые сыграют в группах.

На групповом этапе 16 команд путем жеребьевки распределены на четыре квартета. Соперники сыграют в один круг, по одному матчу каждый с каждый, а два лучших клуба выйдут в плей-офф.

Источник: Getty Images

В четвертьфиналах, полуфинала и собственно финале победитель определяется в одноматчевых противостояниях.

Стоит отметить, что триумфатор турнира заработает 6 млн долларов США, финалист получит 2,5 млн, полуфиналисты - по 200 тыс., а четвертьфиналисты - по 150 тыс. Призовые для участников группового раунда составляют по 100 тыс., а для участников квалификации - по 20 тыс.

Кто сыграет на турнире в 2023 году?

Финальная стадия Клубного кубка арабских чемпионов-2023 пройдет в Саудовской Аравии в городах Абха, Аль-Бахах и Эт-Таиф.

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В нынешнем розыгрыше квалификацию прошли Аль-Кувейт, Аль-Ахли Триполи, Аль-Шабаб, Сфаксьен, Монастир и Аль-Вахда, которые присоединились к десяти автоматическим участникам группового раунда. Стоит отметить, что в своем дебютном матче в турнире отметился голом Карим Бензема.

Групповой этап Клубного кубка арабских чемпионов

Группа А

Эсперанс (Тунис)

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)

Сфаксьен (Тунис)

Аль-Шорта (Ирак)

Группа B

Аль-Садд (Катар)

Видад (Марокко)

Аль-Ахли Триполи (Ливия)

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

Группа C

Замалек (Египет)

Монастир (Тунис)

Ан-Наср (Саудовская Аравия)

Аль-Шабаб (Саудовская Аравия)

Группа D

Белуиздад (Алжир)

Раджа (Марокко)

Аль-Кувейт (Кувейт)

Аль-Вахда (ОАЭ)

Матчи группового этапа турнира будут сыграны с 27 июля по 3 августа. Четвертьфиналы назначены на 5-6 августа, а полуфиналы - на 9 августа.

Победитель Клубного кубка арабских чемпионов-2023 будет определен в финальном матче, который состоится 12 августа в Абхе.