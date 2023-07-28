"Наследие": Бекхэм объяснил, почему Месси перешел в Интер Майами

Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм прокомментировал переход Лионеля Месси в клуб.

По словам легендарного игрока, аргентинец хочет внести свой вклад в развитие футбола в США.

"Меня не беспокоит, если мы проиграем первые две матча с Лео. В перспективе я хочу побеждать. Лео хочет побеждать. Другие владельцы хотят, чтобы мы побеждали. Самое главное – это долгосрочный проект. Я всегда видел это так. Так видит и Лео".

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"Месси выиграл все что можно в качестве игрока. Чемпионат мира, наверное, стал вишенкой на торте. Он рассматривает наш клуб как проект, как наследие, и я не думаю, что многие игроки смотрят на ситуацию в подобном ключе.

Однако Лео видит, что может не только изменить образ футбола в этой стране, он может вдохновить следующее поколение. И нет лучшего способа сделать это, чем выйти на наше поле в Майами и заставить всех детей говорить о нем, смотреть и учиться. Он также стремится к тому, чтобы сделать футбол в США лучше. О Лео говорит не только весь Майами, но и вся Америка, весь мир", - приводит слова Бекхэма The Athletic.

Ранее сообщалось, что Интер Майами близок к подписанию еще одного экс-партнера Месси.

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