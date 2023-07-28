iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Наследие": Бекхэм объяснил, почему Месси перешел в Интер Майами

Англичанин обозначил задачи команды на будущее.
Сегодня, 13:20
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF

Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм прокомментировал переход Лионеля Месси в клуб.

По словам легендарного игрока, аргентинец хочет внести свой вклад в развитие футбола в США.

"Меня не беспокоит, если мы проиграем первые две матча с Лео. В перспективе я хочу побеждать. Лео хочет побеждать. Другие владельцы хотят, чтобы мы побеждали. Самое главное – это долгосрочный проект. Я всегда видел это так. Так видит и Лео".

Читай также: Месси сделал подарок своим новым партнерам после дебютной игры за Интер Майами

"Месси выиграл все что можно в качестве игрока. Чемпионат мира, наверное, стал вишенкой на торте. Он рассматривает наш клуб как проект, как наследие, и я не думаю, что многие игроки смотрят на ситуацию в подобном ключе.

Однако Лео видит, что может не только изменить образ футбола в этой стране, он может вдохновить следующее поколение. И нет лучшего способа сделать это, чем выйти на наше поле в Майами и заставить всех детей говорить о нем, смотреть и учиться. Он также стремится к тому, чтобы сделать футбол в США лучше. О Лео говорит не только весь Майами, но и вся Америка, весь мир", - приводит слова Бекхэма The Athletic.

Ранее сообщалось, что Интер Майами близок к подписанию еще одного экс-партнера Месси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе
Порье назвал своего следующего оппонента Порье назвал своего следующего оппонента
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
Легенда сборной Уругвая завершит карьеру Легенда сборной Уругвая завершит карьеру
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол14:28
ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе
ММА14:20
Порье назвал своего следующего оппонента
Украина14:14
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
Европа13:58
Легенда сборной Уругвая завершит карьеру
Европа13:57
Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032
Европа13:50
Аль-Иттихад находится в шаге от подписания хавбека Ливерпуля
Другие страны13:35
Чемпионат мира-2023 (женщины): Аргентина совершила камбэк в матче с Южной Африкой, Англия одолела Данию
Украина13:29
Интер может подписать Трубина следующим летом
Европа13:23
Канте развлекается в Саудовской Аравии, гладя экзотических животных
Другие страны13:20
"Наследие": Бекхэм объяснил, почему Месси перешел в Интер Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK