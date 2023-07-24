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Интер Майами близок к подписанию еще одного экс-партнера Месси

Серхио Рамос может воссоединиться с аргентинцем.
Сегодня, 20:25
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Испанский защитник Серхио Рамос близок к тому, чтобы найти новую команду.

Как сообщает издание Sport, центрбэк ведет переговоры с Интер Майами. Серхио буквально в шаге от перехода в стан "розовых".

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Срок действия потенциального контракта футболиста с клубом МЛС на данный момент неизвестен, как и финансовые условия.

Отметим, что ранее Рамос выступал за ПСЖ вместе с Лионелем Месси. В последнем сезоне испанец провел 45 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

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