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Кто следующий?: Интер Майами приобрел у другой команды слот под легионера

Похоже, что команда настроена подписать в ближайшее время еще одного иностранца.
Сегодня, 00:18
Раздевалка Интер Майами / Интер Майами
Раздевалка Интер Майами / Интер Майами

После того, как с Интер Майами подписал контракты Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, коллектив из Флориды собирается пригласить еще одного иностранца.

Как сообщает официальный сайт клуба, Интер приобрел за 150 тысяч долларов у Сан-Хосе слот для легионера.

По сообщениям различных СМИ, флоридская команда ведет переговоры с Луисом Суаресом и Андресом Иньестой.

По регламенту МЛС, в 2023 году между всеми командами лиги были распределены 233 слота для иностранных игроков. 

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Эти слоты можно обменивать в течение всего сезона: у некоторых клубов может быть более восьми слотов, а у других - менее восьми.

При обмене у команд также нет никаких ограничений на общее количество слотов для легионеров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС интер майами

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