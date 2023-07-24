Кто следующий?: Интер Майами приобрел у другой команды слот под легионера

Похоже, что команда настроена подписать в ближайшее время еще одного иностранца.

После того, как с Интер Майами подписал контракты Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, коллектив из Флориды собирается пригласить еще одного иностранца.

Как сообщает официальный сайт клуба, Интер приобрел за 150 тысяч долларов у Сан-Хосе слот для легионера.

The club has acquired an international roster slot from the San Jose Earthquakes in exchange for $150,000 in 2023 General Allocation Money: https://t.co/Jzm7B9539i pic.twitter.com/AL8iVIc9ol — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 23, 2023

По сообщениям различных СМИ, флоридская команда ведет переговоры с Луисом Суаресом и Андресом Иньестой.

По регламенту МЛС, в 2023 году между всеми командами лиги были распределены 233 слота для иностранных игроков.

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Эти слоты можно обменивать в течение всего сезона: у некоторых клубов может быть более восьми слотов, а у других - менее восьми.

При обмене у команд также нет никаких ограничений на общее количество слотов для легионеров.

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