Стало известно, кому Месси посвятил дебютную победу в Интер Майами

Аргентинец отлично сыграл в первой игре за новую команду.

Нападающий Интера Майами Майами Лионель Месси поделился впечатлениями о победе в дебютной игре.

По словам аргентинца, он посвятил победу своему одноклубнику – защитнику Иану Фрею.

Читай также: Без пенальти: Месси установил уникальный рекорд по голам

"Позвольте мне посвятить эту победу Иану Фрею (20-летнему одноклубнику аргентинца – прим.). Он получил две серьезные травмы, а сегодня ему не повезло снова получить повреждение", - приводит слова Лео All About Argentina.

Отметим, Фрей вышел в старте в дебютном матче Месси за Интер, однако покинул поле еще в первом тайме из-за травмы левой ноги.

Напомним, Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!