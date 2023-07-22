Стало известно, кому Месси посвятил дебютную победу в Интер Майами
Нападающий Интера Майами Майами Лионель Месси поделился впечатлениями о победе в дебютной игре.
По словам аргентинца, он посвятил победу своему одноклубнику – защитнику Иану Фрею.
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"Позвольте мне посвятить эту победу Иану Фрею (20-летнему одноклубнику аргентинца – прим.). Он получил две серьезные травмы, а сегодня ему не повезло снова получить повреждение", - приводит слова Лео All About Argentina.
Отметим, Фрей вышел в старте в дебютном матче Месси за Интер, однако покинул поле еще в первом тайме из-за травмы левой ноги.
Напомним, Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами.
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