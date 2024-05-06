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Хави все же может быть уволен из Барселоны

Испанцу поставили задачу на концовку сезона.
Сегодня, 18:22
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Барселона разочарована третьим местом в Ла Лиге. После поражения от Жироны в 34-м туре команда упустила вторую строчку в таблице. Об этом сообщает издание As.

Клуб считает такой результат неудачным и готов к серьезным изменениям. Хави, оставшийся в команде на следующий сезон, не обеспечен местом в составе. Неудача достичь второго места может поставить его под угрозу увольнения.

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Клуб готов расстаться с высокооплачиваемыми игроками, такими как Араухо, де Йонг и Левандовский. Решение о будущем польского форварда может зависеть от его возраста.

Некоторые игроки, включая Педри, могут потерять свой статус. Вопрос о продлении контрактов с Роберто и другими игроками будет отложен.

В свою очередь Феликс и Канселу скорее всего покинут Барселону по окончании аренды, если команда не займет второе место. В настоящее время только пять игроков считаются неотъемлемыми членами команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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