Агент игрока Барселоны раскритиковал Хави за отсутствие доверия к его клиенту

Витор Роке может покинуть Каталонию спустя всего полгода после переезда из Бразилии.

Витор Роке присоединился к Барселоне во время зимнего трансферного окна. Однако с того момента он провел на поле в сине-гранатовой футболке всего 310 минут.

В связи с этим глава футбольного агентства Link Sports Андре Кьюри, с которым работает 19-летний бразилец, заявил, что его клиент может покинуть Каталонию уже этим летом, но только на постоянной основе.

"Никакой аренды. Либо игрок останется в соответствии с контрактом, и ему будут предоставлены минуты, чтобы он мог проявить себя, либо, если клуб решит, что игрок не может остаться, он будет продан", - цитирует Кюри ESPN.

Кьюри раскритиковал тренера Барселоны Хави Эрнандеса за то, что тот не дает Роке возможности проявить себя.

"Он никогда не разговаривал с игроком. Я тоже не понимаю этой ситуации. Это ситуация, которая не хороша для всех сторон. По моему мнению, были игры, в которых он (Хави) мог дать ему больше минут, чтобы мы не говорили сейчас об этой проблеме".

"По моему мнению, они могли бы дать ему больше минут, потому что Хави дает минуты (Пау) Кубарси, Ламину (Ямалу), Фермину (Лопесу), но он не дает их Витору".

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта выразил недовольство игрой своей команды в поединке с Жироной, которая помогла Реалу досрочно стать чемпионом.

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