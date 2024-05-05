Президент Барселоны был очень возмущен после поражения команды от Жироны

Лапорта не в восторге от игры своей команды.

Жоан Лапорт был в отчаянии от провала своей команды со счетом 2:4 от Жироны.

По информации Diario Sport, президент, выходя с трибун вместе с Деку и Рафой Юсте, не переставал кричать: "Это невозможно!"

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Гнев вызван угрозой вылета Барселоны из числа участников Суперкубка Испании, а также тем, что это уже второе поражение команды от Жироны в этом сезоне.

Напомним, недавно Лапорта заявил, что Хави останется в должности главного тренера еще на сезон.

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