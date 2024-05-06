Реал перенесет празднование чемпионства Ла Лиги из уважения к аутсайдеру

Мадридцы проявили уважение к сопернику, который борется за выживание.

Реал планирует отложить церемонию награждения за победу в Ла Лиге. Об этом сообщает издание Marca.

Первоначально награждение было запланировано на 11 мая, но Реал запросил перенести его на 14 мая, чтобы отметить победу после домашнего матча с Алавесом на Сантьяго Бернабеу.

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Данное решение принято из уважения к Гранаде, чтобы не отмечать триумф на их стадионе в случае, если клуб потеряет шансы на выживание в Ла Лиге.

Напомним, мадридский клуб уже гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров.

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