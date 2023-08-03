Месси отреагировал на дубль в матче против Орландо

Аргентинский нападающий Лионель Месси оценил победу Интер Майами над Орландо Сити (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг.

Футболист оформил дубль, который позволил команде пробиться в следующий раунд турнира.

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"Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!", - написал Месси в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Интер Майами - Орландо.

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