Sold out: Интер Майами распродал все футболки Месси
Аргентинец помог клубу солидно заработать.
Интер Майами столкнулся с проблемами после перехода нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Marca.
Adidas испытывает сложности с удовлетворением спроса на форму команды из МЛС после перехода аргентинца. Компания с трудом справляется с тем, чтобы поставлять новые футболки.
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С приходом Месси продажи футболок с фамилией игрока выросли в 25 раз. Теперь его экипировка доступна только по предзаказу.
Напомним, действующий контракт Месси с Интер Майами рассчитан до конца 2025 года.
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