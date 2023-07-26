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Sold out: Интер Майами распродал все футболки Месси

Аргентинец помог клубу солидно заработать.
Сегодня, 18:51
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами столкнулся с проблемами после перехода нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Marca.

Adidas испытывает сложности с удовлетворением спроса на форму команды из МЛС после перехода аргентинца. Компания с трудом справляется с тем, чтобы поставлять новые футболки.

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С приходом Месси продажи футболок с фамилией игрока выросли в 25 раз. Теперь его экипировка доступна только по предзаказу.

Напомним, действующий контракт Месси с Интер Майами рассчитан до конца 2025 года.

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