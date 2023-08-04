Гол Роналду вывел Ан-Наср в плей-офф арабской ЛЧ, определились все пары 1/4 финала турнира
В четверг, 3 августа, в заключительном матче группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов-2023 встречались египетский Замалек и Ан-Наср из Саудовской Аравии.
Для выхода из группы Замалеку нужно было брать три очка, и практически до конца встречи египетскому клубу удавалось удерживать нужный результат, выигрывая с минимальным перевесом после гола с пенальти на 53-й минуте.
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Тем не менее Ан-Наср смог вырвать путевку в плей-офф, сравняв счет на 87-й минуте благодаря голу Криштиану Роналду. Португалец после подачи в штрафную в эффектном прыжке головой отправил мяч в ворота соперника.
What an assist! 📞 pic.twitter.com/doFWfzUJpS— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 3, 2023
Goal for the qualification 🐐🙌 pic.twitter.com/5frdBMwckl— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 3, 2023
Для Роналду этот забитый мяч стал вторым в нынешнем розыгрыше арабской Лиги чемпионов, а его команда со второго места в группе вышла в четвертьфинал турнира, уступив первую строчку Аль-Шабабу.
The Greatest.. You. Have. Ever. Seen pic.twitter.com/okr8mhR7u9— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 3, 2023
Стоит отметить, что в матче с Замалеком за Ан-Наср дебютировал Садио Мане, который вышел на замену сразу после перерыва.
Таким образом, определились все пары 1/4 финала Клубного кубка арабских чемпионов. Матчи будут сыграны 5 и 6 августа.
Клубный кубок арабских чемпионов-2023. 1/4 финала
5 августа
- Аль-Садд (Катар) - Аль-Шорта (Ирак)
- Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
6 августа
- Раджа (Марокко) - Ан-Наср (Саудовская Аравия)
- Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) - Аль-Вахда (ОАЭ)
Ранее сообщалось, что Карим Бензема отметился шикарным голом в дебютном матче за Аль-Иттихад.
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