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Гол Роналду вывел Ан-Наср в плей-офф арабской ЛЧ, определились все пары 1/4 финала турнира

Португалец эффектным ударом головой спас свою команду от поражения под конец матча.
Сегодня, 10:05
Роналду забил в матче с Замалеком / twitter.com/AlNassrFC_EN
Роналду забил в матче с Замалеком / twitter.com/AlNassrFC_EN

В четверг, 3 августа, в заключительном матче группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов-2023 встречались египетский Замалек и Ан-Наср из Саудовской Аравии.

Для выхода из группы Замалеку нужно было брать три очка, и практически до конца встречи египетскому клубу удавалось удерживать нужный результат, выигрывая с минимальным перевесом после гола с пенальти на 53-й минуте.

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Тем не менее Ан-Наср смог вырвать путевку в плей-офф, сравняв счет на 87-й минуте благодаря голу Криштиану Роналду. Португалец после подачи в штрафную в эффектном прыжке головой отправил мяч в ворота соперника.

Для Роналду этот забитый мяч стал вторым в нынешнем розыгрыше арабской Лиги чемпионов, а его команда со второго места в группе вышла в четвертьфинал турнира, уступив первую строчку Аль-Шабабу.

Стоит отметить, что в матче с Замалеком за Ан-Наср дебютировал Садио Мане, который вышел на замену сразу после перерыва.

Таким образом, определились все пары 1/4 финала Клубного кубка арабских чемпионов. Матчи будут сыграны 5 и 6 августа.

 Клубный кубок арабских чемпионов-2023. 1/4 финала

5 августа

  • Аль-Садд (Катар) - Аль-Шорта (Ирак)
  • Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

6 августа

  • Раджа (Марокко) - Ан-Наср (Саудовская Аравия)
  • Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) - Аль-Вахда (ОАЭ)

Ранее сообщалось, что Карим Бензема отметился шикарным голом в дебютном матче за Аль-Иттихад.

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