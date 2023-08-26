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Хет-трик Роналду и дубль Мане в обзоре победного матча Ан-Насра

Саудовский клуб португальца впервые победил в лиге.
Сегодня, 09:24
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В пятницу, 25 августа, в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех принимал Ан-Наср.

Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, который оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

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В составе Ан-Насра также дубль оформил Садио Мане.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аль-Фатех - Ан-Наср:

Аль-Фатех - Ан-Наср 0:5

Голы: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6


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