Хет-трик Роналду и дубль Мане в обзоре победного матча Ан-Насра
Саудовский клуб португальца впервые победил в лиге.
В пятницу, 25 августа, в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех принимал Ан-Наср.
Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, который оформил хет-трик и сделал голевую передачу.
Читай также: Защитник Ман Сити стал одноклубником Роналду
В составе Ан-Насра также дубль оформил Садио Мане.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аль-Фатех - Ан-Наср:
Аль-Фатех - Ан-Наср 0:5
Голы: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6