Роналду оценил свой хет-трик в составе Ан-Насра
Португалец помог команде добыть первую победу в сезоне.
В пятницу, 25 августа, в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех принимал Ан-Наср.
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду стал героем встречи, оформив хет-трик и сделав голевую передачу.
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"И снова великолепная командная работа – вперед, Ан-Наср!",- написал Роналду.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Ан-Наср - Аль-Фатех.