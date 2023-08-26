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Роналду оценил свой хет-трик в составе Ан-Насра

Португалец помог команде добыть первую победу в сезоне.
Сегодня, 14:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В пятницу, 25 августа, в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех принимал Ан-Наср.

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду стал героем встречи, оформив хет-трик и сделав голевую передачу.

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"И снова великолепная командная работа – вперед, Ан-Наср!",- написал Роналду.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Ан-Наср - Аль-Фатех.


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