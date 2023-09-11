"Это надо контролировать": Хавбек Ман Сити высказался об оттоке игроков в Саудовскую Аравию
Родри уважает решение своих колег, но считает, что люди имеющие вес в футболе должны принять меры.
Хавбек Манчестер Сити Родри высказался о массовых переходах европейских звезд в Саудовскую Аравию.
Испанец отметил, что он с уважением относится к решенияи своих коллег, но необходимо принять какие-то меры, чтобы уменьшить темпы подобного развития событий.
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"Надо как-то контролировать этот отток талантов.
Это не только ветераны, находящиеся на закате своей карьеры, но и молодые люди, которые уходят. Я уважаю все их решения, но люди, которые принимают меры, должны контролировать эту ситуацию", - заявил Родри.
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