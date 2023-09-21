Поживем - увидим: Месси пока что не думает о следующем чемпионате мира

Аргентинец хочет для начала как следует подготовиться к Копа Америка.

Лионель Месси, наконец ставший чемпионом мира в Катаре по итогам турнира 2022 года, пока что не думает о защите титула.

Форвард Интер Майами заявил, что он хочет сначала подготовиться к будущей Копа Америка.

"Я хочу прибыть на следующий Копа Америка в хорошем состоянии. Потом посмотрим, все будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать" - цитирует аргентинца Фабрицио Романо.

"Я пока не думаю о следующем чемпионате мира. Годы идут и мы посмотрим, в каком состоянии я буду. Поживем - увидим".

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Напомним, что Лионель Месси, как и Жорди Альба, не смог доиграть матч МЛС против Торонто из-за повреждения.

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