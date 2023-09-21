Интер Майами разгромил соперника, Месси и Альба - покинули поле в первом тайме
Флоридская команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.
В рамках регулярного чемпионата МЛС Интер Майами дома разбил Торонто (4:0).
В составе хозяев поле досрочно покинули Лионель Месси и Жорди Альба.
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После их ухода флоридская команда уничтожила соперника, забив четыре безотвеных мяча.
Украинский защитник Майами Сергей Кривцов отыграл весь поединок.
Интер Майами – Торонто 4:0
Голы: Фариас, 45, Тэйлор, 54, 87, Кремаски, 73
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