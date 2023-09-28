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Футбол

Интер Майами без Месси, но с Кривцовым проиграл в финале открытого кубка США

"Розовые" уступили команде, частью которой владеет звезда НБА.
Сегодня, 08:33

В рамках открытого Кубка США по футболу Интер Майами встретился с Хьюстон Динамо. 

Номинальные гости еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество в счете. На 23 минуте забил Гриффин Дорси, а на 33 минуте Амин Басси реализовал пенальти.

В компенсированное время уже ко второму тайму матча Джексон Мартинез отквитал один мяч, но было слишком поздно для полноценного камбэка.

Отметим, что в этом матче не играл Лео Месси, но Сергей Кривцов отыграл от свистка до свистка. 

Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2

Голы: Мартинес, 90+ - Дорси, 23, Басси, 33

Стоит сказать, что миноритарным владельцем Хьюстон Динамо является экс-баскетболист Хьюстон Рокетс, сейчас играющий за Филадельфию.

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