Интер Майами без Месси, но с Кривцовым проиграл в финале открытого кубка США
В рамках открытого Кубка США по футболу Интер Майами встретился с Хьюстон Динамо.
Номинальные гости еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество в счете. На 23 минуте забил Гриффин Дорси, а на 33 минуте Амин Басси реализовал пенальти.
В компенсированное время уже ко второму тайму матча Джексон Мартинез отквитал один мяч, но было слишком поздно для полноценного камбэка.
Отметим, что в этом матче не играл Лео Месси, но Сергей Кривцов отыграл от свистка до свистка.
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2
Голы: Мартинес, 90+ - Дорси, 23, Басси, 33
Стоит сказать, что миноритарным владельцем Хьюстон Динамо является экс-баскетболист Хьюстон Рокетс, сейчас играющий за Филадельфию.
Sergio Busquets 🤝 James Harden pic.twitter.com/nXuIEAp2V8— B/R Football (@brfootball) September 28, 2023
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