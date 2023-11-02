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Луис Суарес перейдет в Интер Майами

Уругваец пополнит команду в следующем году.
Сегодня, 11:56
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Нападающий Гремио Луис Суарес вскоре присоединится к Интеру Майами.

Как сообщает El Pais, уругвайский футболист не будет продлевать контракт с бразильским клубом и уже связался с руководством команды из США.

Ожидается, что переход Суареса в Интер Майами состоится в начале 2024-го. Футболист заключит контракт по схеме 1+1.

Суарес выступает за Гремио с января 2023 года. 36-летний игрок провел 45 матчей за клуб, в которых забил 19 голов и выполнил 15 голевых передач.

Напомним, Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны после вручения Золотого мяча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес

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