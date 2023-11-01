Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны после вручения Золотого мяча
Нападающий Интер Майами Лионель Месси не захотел фотографироваться с президентом Барселоны Жоаном Лапортой после церемонии награждения Золотого мяча. Об этом сообщает издание COPE.
По окончании торжества испанский функционер захотел запечатлеть триумфальный момент с легендой клуба, однако тот ответил отказом.
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Причина такого решения аргентинца неизвестна, однако Лионель после церемонии сделал фото с футболисткой Барселоны Айтаной Бонмати, которая также получила Золотой мяч.
Напомним, Месси покинул Барселону летом 2021 года на правах свободного агента из-за невозможности зарегистрировать контракт с клубом ввиду проблем с финансами.
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