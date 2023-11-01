iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны после вручения Золотого мяча

Кажется, между Лионелем и главой бывшего клуба есть конфликт.
Сегодня, 22:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси не захотел фотографироваться с президентом Барселоны Жоаном Лапортой после церемонии награждения Золотого мяча. Об этом сообщает издание COPE.

По окончании торжества испанский функционер захотел запечатлеть триумфальный момент с легендой клуба, однако тот ответил отказом.

Читай также: Опять за старое: Роналду лайкнул пост, где новый Золотой мяч Месси назвали "незаслуженным"

Причина такого решения аргентинца неизвестна, однако Лионель после церемонии сделал фото с футболисткой Барселоны Айтаной Бонмати, которая также получила Золотой мяч.

Напомним, Месси покинул Барселону летом 2021 года на правах свободного агента из-за невозможности зарегистрировать контракт с клубом ввиду проблем с финансами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Золотой мяч Лионель Месси Жоан Лапорта

Статьи по теме

Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии
Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда
Ключевой хавбек Барселоны сможет сыграть с Шахтером Ключевой хавбек Барселоны сможет сыграть с Шахтером
Беллингем - о Месси: Невероятный игрок, именно поэтому у него восемь Золотых мячей Беллингем - о Месси: Невероятный игрок, именно поэтому у него восемь Золотых мячей
Помочь журналистам

Видео

Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины
Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Европа23:24
Вест Хэм выбил Арсенал Зинченко из Кубка лиги
Бокс23:12
"Мяч на их стороне": Чжилей оценил вероятность проведения боя с Джошуа
ММА22:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс22:47
Макгрегор - о бое Фьюри с Усиком: Александр – проблема, но не думаю, что у него есть мощь Нганну
Украина22:35
Рух - Днепр-1 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Европа22:20
Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны после вручения Золотого мяча
Бокс21:59
"Действительно верю, что выиграл": Нганну будет добиваться реванша с Фьюри
Европа21:50
Чесли и Арсеналу придется солидно раскошелиться ради подписания лидера Брентфорда
Европа21:32
Боруссия Д прошла Хоффенхайм в Кубке Германии
Еврокубки21:18
Прометей потерпел поражение от Парижа в рамках Еврокубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK