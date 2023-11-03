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Суарес перейдет в Интер Майами

Луис снова станет одноклубником Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.
Вчера, 21:19
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Форвард бразильского Гремио Луис Суарес сменит клубную прописку.

Как сообщает издание ESPN, ссылаясь на свои источники в Уругвае, нападающий переберется в Интер Майами. Детали соглашения остаются неизвестными.

Отметим, что в текущем сезоне бразильской Серии А уругваец забил 10 голов и отдал 10 ассистов в 26 матчах, cтав единственным игроком который пробил отметку в 10+ голов и 10+ ассистов в этой кампании.

Напомним, ранее тренер Интер Майами подтвердил, что Суарес входит в планы команды на следующий сезон, но также "розовые" готовы к тому, что Луиса не удастся подписать.

Стоит сказать, что в американском клубе уже выступают экс-партнеры футболиста по Барселоне в лице Лео Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

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