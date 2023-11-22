Президент Аль-Иттихада: Надеюсь рассказать о провале трансферов Салаха, Рамоса и Де Брюйне

Прошлым летом состоялась самая настоящая миграция футболистов из Европы в Саудовскую Аравию.

Одним из главных действующих лиц стал Аль-Иттихад, заполучивший таких футболистов, как Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо.

Этот список мог быть куда больше, на что и рассчитывал президент клуба Анмар Аль-Хаили. Однако все переговоры, которые велись по другим звездам в последние дни, провалились, что разгневало его.

"Я молчал. Но я надеюсь, что смогу скоро поделиться подробностями того, что произошло в последнюю неделю работы трансферного окна в переговорах по Мохамеду Салаху, Серхио Рамосу и Кевину Де Брюйне", - цитирует президента клуба Альфредо Педулла.

Ранее Карим Бензема заявил, что считает Саудовскую Аравию своим вторым домом, куда он отправился не ради денег, а ради спортивного проекта.

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