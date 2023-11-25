Бывший звездный игрок Динамо похвастался фото с Harley Davidson
Ленс любитель мотоциклов и байков.
В пятницу, 24 ноября, футболист французского Версаля Джермейн Ленс отпраздновал свой день рождения.
Нидерландскому вингеру, который в прошлом играл за Динамо Киев, исполнилось 36 лет.
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Ленс опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он сидит за рулем шикарного байка Harley Davidson.
"С днем рождения меня 3.6", - написал Джермейн.
Неизвестно, принадлежит ли Ленсу данный байк, стоимость которого оценивается примерно в 20 тысяч долларов.
До этого футболист уже публиковал фото с двухколесным транспортом.
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