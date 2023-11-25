Бывший звездный игрок Динамо похвастался фото с Harley Davidson

В пятницу, 24 ноября, футболист французского Версаля Джермейн Ленс отпраздновал свой день рождения.

Нидерландскому вингеру, который в прошлом играл за Динамо Киев, исполнилось 36 лет.

Читай также: "Просто пушка": возлюбленная Кочергина покорила Сеть невероятным образом

Ленс опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он сидит за рулем шикарного байка Harley Davidson.

"С днем рождения меня 3.6", - написал Джермейн.

Неизвестно, принадлежит ли Ленсу данный байк, стоимость которого оценивается примерно в 20 тысяч долларов.

До этого футболист уже публиковал фото с двухколесным транспортом.

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли попал в ДТП.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!