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Бывший звездный игрок Динамо похвастался фото с Harley Davidson

Ленс любитель мотоциклов и байков.
Сегодня, 11:52
Джермейн Ленс / ФК Динамо Киев
Джермейн Ленс / ФК Динамо Киев

В пятницу, 24 ноября, футболист французского Версаля Джермейн Ленс отпраздновал свой день рождения.

Нидерландскому вингеру, который в прошлом играл за Динамо Киев, исполнилось 36 лет.

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Ленс опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он сидит за рулем шикарного байка Harley Davidson.

"С днем рождения меня 3.6", - написал Джермейн.

Неизвестно, принадлежит ли Ленсу данный байк, стоимость которого оценивается примерно в 20 тысяч долларов.

До этого футболист уже публиковал фото с двухколесным транспортом.

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли попал в ДТП.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джермейн Ленс

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