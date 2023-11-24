"Просто пушка": возлюбленная Кочергина покорила Сеть невероятным образом
Карина предстала перед подписчиками в черном платье и в ярком макияже.
Супруга украинского футболиста Ракува Владислава Кочергина Карина опубликовала новые фото в Instagram.
Девушка показала свой яркий образ, который состоял из черного платья в блестках.
Читай также: Не опять, а снова: Икарди сделал предложение руки и сердца Ванде
Дополнением к платью был стильный макияж.
Подписчики Карины оценили новые публикации девушки:
- "Роскошная",
- "Вау, какая ты красотка",
- "Ваааааау, это просто пушка",
- "Ну это пожар".
Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду зажгла сеть, показав фигуру в белом образе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!