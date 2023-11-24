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Футбол

"Просто пушка": возлюбленная Кочергина покорила Сеть невероятным образом

Карина предстала перед подписчиками в черном платье и в ярком макияже.
Сегодня, 12:14
Карина Кочергина / instagram.com/kkkarina_13
Карина Кочергина / instagram.com/kkkarina_13

Супруга украинского футболиста Ракува Владислава Кочергина Карина опубликовала новые фото в Instagram.

Девушка показала свой яркий образ, который состоял из черного платья в блестках.

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Дополнением к платью был стильный макияж.

Подписчики Карины оценили новые публикации девушки:

  • "Роскошная",
  • "Вау, какая ты красотка",
  • "Ваааааау, это просто пушка",
  • "Ну это пожар".

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду зажгла сеть, показав фигуру в белом образе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: владислав кочергин

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