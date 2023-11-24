"Просто пушка": возлюбленная Кочергина покорила Сеть невероятным образом

Карина предстала перед подписчиками в черном платье и в ярком макияже.

Супруга украинского футболиста Ракува Владислава Кочергина Карина опубликовала новые фото в Instagram.

Девушка показала свой яркий образ, который состоял из черного платья в блестках.

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Дополнением к платью был стильный макияж.

Подписчики Карины оценили новые публикации девушки:

"Роскошная",

"Вау, какая ты красотка",

"Ваааааау, это просто пушка",

"Ну это пожар".

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду зажгла сеть, показав фигуру в белом образе.

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