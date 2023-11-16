"Моя королева": возлюбленная Роналду зажгла сеть, показав фигуру в белом образе
Джорджина Родригес осыпали комплиментами за ее формы.
Гражданская супруга нападающего Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджина Родригес удивила подписчиков новым образом.
Модель опубликовала в Instagram фотографии, на которых она в белом костюме.
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Образ девушки дополняет сумка и драгоценности.
Подписчики Родригес похвалили ее за фигуру:
- "Великолепная",
- "Моя королева",
- "Вау-вау, восхитительно",
- "Ты не с этой планеты".
Пост с фотографиями меньше чем за сутки собрал почти два миллиона лайков и более семи тысяч комментариев.
Ранее сообщалось, что Ванда Нара в сексуальном образе провела фотоссесию в постеле.
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