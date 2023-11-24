Марио Балотелли попал в ДТП

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли стал участником ДТП.

В четверг, 23 ноября, форвард Адана Демирспор Марио Балотелли попал в аварию в Брешии на своем черном Audi.

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Нападающий, шатаясь, выбрался из авто невредимым. Все подушки безопасности взорвались, на место ДТП прибыли медики и оказали Марио медицинскую помощь.

Отмечается, что 33-летний футболист отказался от освидетельствования на состояние опьянения с помощью алкотестера. Игрок смог самостоятельно пройти к машине скорой помощи, которая прибыла на место.

В сентябре текущего года Марио вернулся в турецкий Адана Демирспор, за который забил три гола в пяти матчах.

Ранее Балотелли признался, что хотел бы снова получить вызов в сборную.

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