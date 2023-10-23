Балотелли признался, что хотел бы снова получить вызов в сборную

Нападающий Адана Демирспор Марио Балотелли признался, что хочет вновь выступать за сборную Италии.

Однако скандальный футболист, как всегда, сделал признание в своем стиле. Марио заявил, что никто в команде не обладает умением перевернуть ситуаци в нужный момент, кроме, конечно, самого Марио.

"После матча с Македонией я сказал, что не вернусь в сборную, но это был просто момент грусти. На самом же деле, я никогда не закрою для себя дверь в сборную. Как бы я мог попасть туда? Я не прошу, чтобы я был постоянным ее участником, но иногда можно было бы меня вызывать.

В одном я уверен точно - никто не обладает такими же качествами, как я, и никто не может изменить ситуацию так же, как я, пускай и просто выходя на поле со скамейки запасных", - приводит слова Балотелли ITASportPress.

Ранее также Михаил Мудрик прокомментировал свой гол в ворота Арсенала.

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