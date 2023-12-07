Экс-форвард Барселоны стал лучшим игроком чемпионата Бразилии

Луис Суарес стал лучшим игроком завершившегося чемпионата Бразилии, пишет UOL.

Нападающий Гремио заработал бразильский Золотой мяч по итогам сезона, в котором он забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Гремио закончил чемпионат вторым, уступив два очка Палмейрасу, а для Суареса это был последний сезон в Бразилии.

Ожидается, что вскоре уругваец присоединится к Лео Месси в Интер Майами.

Ранее также сам Суарес рассказывал о состоянии своего здоровья.

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