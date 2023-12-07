Экс-форвард Барселоны стал лучшим игроком чемпионата Бразилии
Луїс Суарес отримав Золотий м'яч.
Луис Суарес стал лучшим игроком завершившегося чемпионата Бразилии, пишет UOL.
Нападающий Гремио заработал бразильский Золотой мяч по итогам сезона, в котором он забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.
Гремио закончил чемпионат вторым, уступив два очка Палмейрасу, а для Суареса это был последний сезон в Бразилии.
Ожидается, что вскоре уругваец присоединится к Лео Месси в Интер Майами.
Ранее также сам Суарес рассказывал о состоянии своего здоровья.
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