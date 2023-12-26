Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср 26.12.2023
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка чемпионата Саудовской Аравии.
Во вторник, 26 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад примет Ан-Наср.
Поединок пройдет на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде.
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Начало матча в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Иттихад – Ан-Наср:
В турнирной таблице Саудовской Аравии Аль-Иттихад идет на шестом месте с 28 баллами. Ан-Наср занимает вторую строчку с 40 очками.
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