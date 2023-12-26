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Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср 26.12.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка чемпионата Саудовской Аравии.
Сегодня, 19:30
Аль-Иттихад – Ан-Наср / Setanta
Аль-Иттихад – Ан-Наср / Setanta

Во вторник, 26 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад примет Ан-Наср.

Поединок пройдет на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде.

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Начало матча в 20:00 по киевскому времени. 

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Иттихад – Ан-Наср:

В турнирной таблице Саудовской Аравии Аль-Иттихад идет на шестом месте с 28 баллами. Ан-Наср занимает вторую строчку с 40 очками.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ан-наср Аль-Иттихад

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Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср
Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср

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