Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср 26.12.2023

Во вторник, 26 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад примет Ан-Наср.

Поединок пройдет на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде.

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Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Иттихад – Ан-Наср:

В турнирной таблице Саудовской Аравии Аль-Иттихад идет на шестом месте с 28 баллами. Ан-Наср занимает вторую строчку с 40 очками.

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