Экс-звезда Металлиста был арестован в Бразилии

Шавьер в суде будет разбираться с женой.

Во вторник, 9 января, бывший полузащитник Металлиста Клейтон Шавьер был арестован у себя дома в Бразилии.

Как сообщает Globo Esporte, футболиста арестовали по делу о неуплате налогов. Бразилец задолжал бывшей супруге около 5900 евро.

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Адвокат Шавьера уже подал иск об отмене заключения своего клиента.

Отмечается, что сторона Клейтона направит запрос о пересмотре суммы алиментов, ведь бразилец не может выделять средства в тех размерах, что и раньше.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Аргентины угодил в психиатрическую лечебницу.

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