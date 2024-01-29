Экс-игрок Шахтера продолжит карьеру в Бразилии

Флуминенсе объявил о подписании контракта с Дугласом Костой.

Бразилец присоединился к клубу в качестве свободного агента. Последним клубом Косты был Лос-Анджелес Гэлакси.

Экс-игрок Шахтера и Баварии получил контракт, рассчитанный до 2025 года. Он будет выступать под 90-м номером.

Трансфермаркт оценивает 33-летнего бразильца в 1,5 млн евро.

Ранее также сообщалось, что лидер Милана может оказаться в ПСЖ.

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