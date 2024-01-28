Лидер Милана может оказаться в ПСЖ

Ньюкасл также претендует на игрока.

Вингер Милана Рафаэл Леау привлек внимание ПСЖ и Ньюкасла.

Согласно информации от Téléfoot, парижский клуб уже предпринимает конкретные действия для того, чтобы подписать футболиста в летнее трансферное окно.

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Португалец, как утверждается, готов рассмотреть предложение от парижан. Вариант с переездом в Англию пока маловероятен.

В текущем сезоне на счету Леау три гола и пять ассистов в 19-ти матчах Серии А.

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