CAF ужесточила правила для журналистов после неподобающего поведения на Кубке Африки

Представители СМИ оскорбляли соперников, друг друга и даже дрались между собой.

Конфедерация африканского футбола (CAF) ужесточила правила для журналистов после ряда инцидентов на Кубке Африки, пишет ESPN.

В течение турнира организация неоднократно отмечала неадекватное поведение аккредированных представителей СМИ, не подобающее их статусу.

В частности, на встрече Ганы и Мозамбика журналисты оскорбляли футболистов, на другом матче оскорблениям подвергся уже тренер, а во время ряда поединков и вовсе произошли драки между представителями СМИ.

Также отдельно отмечен момент после матча Сенегал – Кот-д`Ивуар, когда после серии пенальти один из журналистов начал праздновать победу своей команды, танцуя на трибунах практически обнаженным.

"CAF встретилась с местным организационным комитетом и полицией, чтобы обсудить ситуацию и найти решения. Хотя мы понимаем, что все мы футбольные фанаты и страстно любим свои сборные, от журналистов ожидается соблюдение профессиональных стандартов", – говорится в заявлении CAF

В итоге было решено лишать аккредитации журналистов, которые будут замечены в оскорблениях кого-либо, драках или "диких празднованиях".

Напомним, что с расписанием и результатами Кубка Африки вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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