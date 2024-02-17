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Дани Алвес планировал побег из тюрьмы

Бразилец дожидался момента, но тот так не наступил.
Сегодня, 13:13
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны Дани Алвес ожидает приговора суда по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне, которое произошло в декабре 2022 года.

Как сообщает Sports Finding, со ссылкой на выпуск телепередачи Fiesta, Алвес планировал совершить побег из тюрьмы в Бразилию.

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Он собирался сделать это после временного освобождения, в котором ему трижды отказали. 

Прокуратура просит 9 лет лишения свободы для бразильца.

Ранее Дани Алвес рассказал свою версию о произошедшем в ночном клубе.

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