Дани Алвес рассказал свою версию о произошедшем в ночном клубе

Бывший защитник Барселоны и Ювентуса Дани Алвес ответил на обвинения в изнасиловании.

"Я не бил ее и не бросал на пол. Я не жестокий человек. Она не говорила мне, что не желает заниматься сексом. Она ни разу не сказала мне, что этого не хочет.

Я слишком много выпил. Я больше не видел заявительницы и ее подруг. К тому моменту, когда мы уходили с дискотеки, я выпил слишком много".

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"Моя жена спала в постели. Это тоже самое, что я утверждал во втором случае. В первом случае я не упомянул минет, потому что думал, что моя жена не сможет простить меня", – приводит слова Алвеса издание Marca.

Напомним, с января прошлого года бразилец находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне.

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