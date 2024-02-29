Роналду наказали за неприличный жест в матче чемпионата Саудовской Аравии

Португалец поплатился за несдержанность в ответ на провокацию болельщиков о Месси.

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду получил наказание за свое поведение в выездном матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с Аль-Шабабом (3:2).

39-летний форвард в этом поединке записал на свой счет гол с пенальти, а также отличился демонстрацией неприличного жеста в адрес болельщиков хозяев поля.

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Когда поклонники Аль-Шабаба начали скандировать в его адрес имя его некогда главного конкурента Лионеля Месси, португалец повернулся к ним и помахал рукой возле паха.

Cristiano Ronaldo to Al Shabab fans 😭😭pic.twitter.com/kVIwUtIE5I — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 25, 2024

Как сообщает Arriyadiyah, за такое поведение комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии дисквалифицировал Роналду на один матч.

Также португальца оштрафовали на 10 тысяч риалов (около 2,5 тысяч евро) в пользу Федерации футбола, а еще 20 тысяч риалов (около 5 тысяч евро) он обязан выплатить Аль-Шабабу.

Ранее сообщалось, что Роналду вывел Ан-Наср в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.

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