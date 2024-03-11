Інтер Маямі - Монреаль

В воскресенье, 10 марта, Интер Майами принимал дома Монреаль.

Херардо Мартино выбрал довольно любопытный состав, оставив на скамейке Серхио Бускетса и Луиса Суареса, а Месси и вовсе отсутствовал в заявке. Зато в старте появился Сергей Кривцов.

Уже на 13-й минуте Фернандо Альварес открыл счет, а далее зрителей ждал почти час не самого яркого футбола. На 66-й минуте появился Бускетс, на 71-й Интеру удалось сравнять, на поле появился Суарес, но вдруг все пошло не по плану.

Коккаро вывел гостей вперед, его заменил Сунуси, который сразу после выхода и забил третий. Через две минуты Бускетс и Альба сократили отставание, и на последней десятиминутке на поле появилась настоящая интрига. Однако счет так и не изменился.

Интер Майами - Монреаль 2:3

Голы: Кампана, 71, Альба, 80 - Альварес, 13, Коккаро, 75, Сунуси, 78

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