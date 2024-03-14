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Месси и Суарес вывели Интер Майами в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ

Следующий соперник клуба определится уже 15 марта.
Сегодня, 09:40
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images

В ночь на четверг, 14 марта, Интер Майами играл ответный матч против Нэшвилла в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Первый матч между этими командами, напомним, завершился результативной ничьей 2:2.

Уже на восьмой минуте Луис Суарес открыл счет после паса Месси, а сам аргентинец удвоил преимущество Интера на 23-й минуте.

В начале второго тайма аргентинец покинул поле, а вышедший вместо него Тэйлор забил третий гол уже с передачи Суареса.

Соперник Интера определится уже 15 марта, в матче Цинциннати - Монтеррей.

Ранее также главный тренер Интера расхвалил настрой Лео Месси.

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