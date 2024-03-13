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Тренер Интер Майами: Месси сохраняет желание выигрывать все, что попадается на его пути

Херардо Мартино считает, что Лео не изменился со времен их совместной работы в Барсе и сборной Аргентине.
Сегодня, 19:22
Херардо Мартино и Лионель Месси / Getty Images
Херардо Мартино и Лионель Месси / Getty Images

Наставник Интер Майами Херардо Мартино, который пересекался с Лионелем Месси и в Барселоне и сборной Аргентине, рассказал, изменился ли он с тех пор.

По словам аргентинского специалиста, Лео все еще "голоден к трофеям", как это и свойственно лучшим.

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"Первые номера сохраняют на протяжении всей своей карьеры манеру соревноваться и желание побеждать независимо от того, где они играют.

Это его великая черта. Я не говорю, что это меня удивляет, потому что это уже третий раз, когда я тренирую его.

Но сегодня я все еще вижу в нем то же самое, что и в Барселоне - желание выигрывать все, что попадается на его пути", - заявил Мартино.

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