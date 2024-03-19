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Криштиану Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

Легендарный футболист вернется в родную команду.
Сегодня, 13:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду заявил, что завершить карьеру планирует в Спортинге.

По словам футболиста, он вновь выступит в Европе, чтобы поблагодарить Спортинг, который дал ему шанс.

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"Я завершу карьеру в Спортинге. Даже если проведу один сезон, хочу вернуться в этот клуб. 

Этот клуб меня вырастил. Если бы не Спортинг, я бы, наверное, работал в Макдональдсе", - приводит слова Криштиану TCR

Напомним, Роналду является воспитанником Спортинга. В 2003 году в 18-летнем возрасте он перешел в Манчестер Юнайтед.

Ранее португалец шокировал фанатов опухшими ногами.

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