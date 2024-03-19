Умер российский журналист и футбольный комментатор Василий Уткин

Ему было 52 года.

Умер известный росийский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин.

Информацию подтвредили ряд изданий. Уткин умер в возрасте 52 лет из-за проблем с сердцем.

Он был известен как комментатор НТВ и НТВ-Плюс. С 2010 по 2015 год был главным редактором спортивных каналов НТВ-Плюс. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года работал на Матч ТВ.

Также вел передачу Футбольный клуб, которую впоследствии продолжил вести на Youtube. Являлся владельцем медиаклуба Эгриси.

Ранее глава МОК высказался о критике росиян в его сторону.

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