Умер российский журналист и футбольный комментатор Василий Уткин
Ему было 52 года.
Умер известный росийский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин.
Информацию подтвредили ряд изданий. Уткин умер в возрасте 52 лет из-за проблем с сердцем.
Он был известен как комментатор НТВ и НТВ-Плюс. С 2010 по 2015 год был главным редактором спортивных каналов НТВ-Плюс. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года работал на Матч ТВ.
Также вел передачу Футбольный клуб, которую впоследствии продолжил вести на Youtube. Являлся владельцем медиаклуба Эгриси.
Ранее глава МОК высказался о критике росиян в его сторону.
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