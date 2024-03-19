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Вейга: Деньги - второстепенный фактор. Важнее то, что там ты можешь продолжать расти

Испанец продолжает оправдывать свой переход в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 21:30
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Новичок Аль-Ахли Габри Вейга снова подчеркнул, что перешел в Саудовскую Аравию не из-за день.

Игрок заявил, что это был для него наилучший вариант, здесь он может продолжать расти, как игрок и профессионал.

"Деньги – второстепенный фактор. Важнее то, что там ты можешь продолжать расти здесь как игрок, чувствовать себя важным, когда тренер звонил тебе четыре-пять раз в день, как это делал Маттиас Яйссле.

Для меня самое важное – переживать прекрасные моменты, которые дает этот проект. Это не только экономический вопрос.

Из всех возможных вариантов, я думаю, этот был лучшим, чтобы продолжать расти и развиваться, делить раздевалку с отличными игроками, переживать новое приключение", - приводит слова хавбека AS.

В текущем сезоне 21-летний испанец провел 20 матчей, в которых оформил 4+4.

Ранее также сообщалось, что Санчо определился со своим будущим.

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