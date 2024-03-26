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Футбол

Бывший глава футбола Китая получил пожизненный срок

Функционер брал взятки в особых крупных размерах.
Сегодня, 11:34
Чэнь Сюйюань / Getty Images
Чэнь Сюйюань / Getty Images

Бывший руководитель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань приговорен к пожизненному заключению.

Как сообщает Mundo Deportivo, функционер получил такое наказание за получение взяток, что было доказано в суде и признано самим Чэнь Сюйюанем.

Сюйюань получил взяток на общую сумму более 10 млн евро. Решением суда все имущество чиновника подлежит конфискации.

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Отмечается, что Чэнь Сюйюань, который занимал пост с 2019 по 2023 года, создавал "неправомерные преимущества для различных футбольных клубов и местных футбольных ассоциаций, серьезно подрывая честную конкуренцию и порядок в футбольной индустрии".

Ранее сообщалось, что Дани Алвес вышел из тюрьмы после уплаты залога в один миллион евро.

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