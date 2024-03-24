iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший директор Ливерпуля заявил, что Стерлинга ждала тюрьма, если бы не футбол

Естественно, пришлось извиняться.
Сегодня, 12:59
Стюарт Уэббер / Getty Images
Стюарт Уэббер / Getty Images

Экс-директор Ливерпуля Стюарт Уэббер отметился скандальным высказыванием, пишет Mirror.

Функционер рассказывал о своем покорении Эвереста и неожиданно заявил, что многих футболистов ждала бы тюрьма, если бы не успехи в футболе.

"Мы хотим помочь парням, которые действительно в этом нуждаются, а не тем, кто, вероятно, имеет привилегии. Я видел это на примере наших молодых футболистов.

Джонни Роу вряд ли будет против, если я скажу это, но он, Абу Камара, Макс Ааронс, Джамал Льюис, Рахим Стерлинг когда-то в Ливерпуле, откуда они родом, должны были добиться успехов в футболе, иначе их могла ждать тюрьма или что-то такое", – заявил Уэббер.

Издание пишет, что футболисты и их семьи были в шоке от подобных слов. Как минимум один игрок лично попросил Уэббера объясниться.

Лишь тогда мужчина понял, что сказал, и навестил некоторых из тех, кого назвал, лично принеся свои извинения. Однако в Англии уже разгорелся большой скандал.

Ранее также на Туманном Альбионе был скандал с новым комплектом формы национальной команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины "Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины
Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов
Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону
Алонсо был наказан за потенциально опасное вождение Алонсо был наказан за потенциально опасное вождение
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Евро-202413:59
"Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины
Европа13:50
Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов
Биатлон13:31
Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону
Формула 113:20
Алонсо был наказан за потенциально опасное вождение
Европа12:59
Бывший директор Ливерпуля заявил, что Стерлинга ждала тюрьма, если бы не футбол
Евро-202412:48
Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью
Формула 112:20
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Бокс11:59
Хирн оценил вероятность организации боя Уайлдер - Чжилей
Олимпийские игры11:55
Украинские шпажистки получили квалификацию на Олимпийские игры
Бокс11:25
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK