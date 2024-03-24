Бывший директор Ливерпуля заявил, что Стерлинга ждала тюрьма, если бы не футбол

Экс-директор Ливерпуля Стюарт Уэббер отметился скандальным высказыванием, пишет Mirror.

Функционер рассказывал о своем покорении Эвереста и неожиданно заявил, что многих футболистов ждала бы тюрьма, если бы не успехи в футболе.

"Мы хотим помочь парням, которые действительно в этом нуждаются, а не тем, кто, вероятно, имеет привилегии. Я видел это на примере наших молодых футболистов.

Джонни Роу вряд ли будет против, если я скажу это, но он, Абу Камара, Макс Ааронс, Джамал Льюис, Рахим Стерлинг когда-то в Ливерпуле, откуда они родом, должны были добиться успехов в футболе, иначе их могла ждать тюрьма или что-то такое", – заявил Уэббер.

Издание пишет, что футболисты и их семьи были в шоке от подобных слов. Как минимум один игрок лично попросил Уэббера объясниться.

Лишь тогда мужчина понял, что сказал, и навестил некоторых из тех, кого назвал, лично принеся свои извинения. Однако в Англии уже разгорелся большой скандал.

Ранее также на Туманном Альбионе был скандал с новым комплектом формы национальной команды.

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