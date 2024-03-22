В Англии раскритиковали новый комплект формы сборной

В Англии недовольны новым комплектом формы сборной от Nike, пишет Sky Sports.

Дело в том, что компания решила сделать крест святого Георгия не традиционно красным, а с использованием фиолетового, синего и голубого.

Это вызвало шквал критики. Высказались бывшие и нынешние игроки сборной, премьер-министр и другие политики, они считают, что нельзя менять цвета национального флага.

Однако несмотря на недовольство, FA не будет отзывать новый комплект. В ассоциации заявили, что форма была вдохновлена победой "трех львов" на ЧМ-1966.

"В новой домашней форме сборной Англии есть несколько дизайнерских решений в честь команды, победившей на ЧМ-1966. Цветная отделка на манжетах вдохновлена тренировочной экипировкой, которую носили игроки сборной Англии 1966 года. Те же цвета также присутствуют в дизайне воротника сзади. Это не первый случай, когда на футболках сборной Англии используются разноцветные рисунки, вдохновленные крестом святого Георгия.

Мы очень гордимся красно-белым крестом святого Георгия – флагом Англии. Мы понимаем, что это значит для наших болельщиков, как это объединяет и вдохновляет, и завтра, как и всегда, это будет видно на Уэмбли, когда Англия сыграет с Бразилией", – сказал представитель FA.

Ранее также сообщалось, что один из игроков сборной Англии попал на радары Реала.

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