Месси и Кривцов пропустят следующий матч Интер Майами

Звезды Интер Майами пропустят следующий матч своего клуба, пишет Miami Herald.

Речь идет о Лионеле Месси и Сергея Кривцове, оба они не сыграют против Нью-Йорк Сити, матч с которым запланирован на 31 марта.

Оба игрока получили одинаковые травмы во время тренировки. И аргентинец, и украинец повредили подколенное сухожилие. Сколько зайет их восстановление не сообщается.

Отметим, что у Интера в этом сезоне большие проблемы с травмами. На текущий момент в командном лазарете находтся девять игроков.

При этом команда идет второй в Восточной конференции МЛС, имея 10 очков после шести туров.

Ранее также сообщалось, что свой матч пропустит и Виталий Миколенко.

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