Месси и Кривцов пропустят следующий матч Интер Майами
Оба игрока получили одинаковые травмы.
Звезды Интер Майами пропустят следующий матч своего клуба, пишет Miami Herald.
Речь идет о Лионеле Месси и Сергея Кривцове, оба они не сыграют против Нью-Йорк Сити, матч с которым запланирован на 31 марта.
Оба игрока получили одинаковые травмы во время тренировки. И аргентинец, и украинец повредили подколенное сухожилие. Сколько зайет их восстановление не сообщается.
Отметим, что у Интера в этом сезоне большие проблемы с травмами. На текущий момент в командном лазарете находтся девять игроков.
При этом команда идет второй в Восточной конференции МЛС, имея 10 очков после шести туров.
Ранее также сообщалось, что свой матч пропустит и Виталий Миколенко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!