Роналду в третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку месяца в высшей лиге Саудовской Аравии в марте.
В марте Криштиану забил четыре гола в трех матчах.
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39-летний футболист опередил в голосовании Абдерразака Амдаллу (Аль-Иттихад) и Карла Токо-Экамби (Аль-Иттифак).
В текущем сезоне Роналду уже получал награды лучшему игроку месяца в августе и декабре. Недавно он стал вторым игроком, принявшим участие в 35 голах в одном сезоне чемпионата Саудовской Аравии. На первом месте – тот же Абдерразак Амдалла.
Ранее сообщалось, что Роналду появился в Лиссабоне на новой Ferrari за 2 миллиона евро.
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