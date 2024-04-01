Роналду в третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку месяца в высшей лиге Саудовской Аравии в марте.

В марте Криштиану забил четыре гола в трех матчах.

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39-летний футболист опередил в голосовании Абдерразака Амдаллу (Аль-Иттихад) и Карла Токо-Экамби (Аль-Иттифак).

В текущем сезоне Роналду уже получал награды лучшему игроку месяца в августе и декабре. Недавно он стал вторым игроком, принявшим участие в 35 голах в одном сезоне чемпионата Саудовской Аравии. На первом месте – тот же Абдерразак Амдалла.

Ранее сообщалось, что Роналду появился в Лиссабоне на новой Ferrari за 2 миллиона евро.

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