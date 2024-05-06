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В Малайзии футболиста облили кислотой

К счастью, Файсал Халим в стабильном состоянии.
Сегодня, 14:30
Файсал Халим / Getty Images
Файсал Халим / Getty Images

Футболиста сборной Малайзии Файсала Халима облили кислотой, пишет The Straits Times.

Инцидент произошел 5 мая в торговом центре в городе Петалинг-Джая, нападавшего уже арестовали.

Им стал 20-летний мужчина, чьи мотивы в данный момент выясняет полиция. Сейчас ведется допрос подозреваемого, а также его коружения.

Сам же Халим пребывает в частной клинике, несмотря на многочисленные ожоги верхей части туловища и рук, футболист в стабильном состоянии.С

Султан штата предполагает, что за нападением может стоять группа лиц, которая ранее была замечена в хулиганстве и акциях неповиновения.

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