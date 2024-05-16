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Игрок, принадлежащий Шахтеру, забил во втором матче МЛС подряд

Гол Кевина Келси стал единственным в игре с Атлантой.
Сегодня, 09:27
Кевин Келси / Getty Images
Кевин Келси / Getty Images

В рамках 13-го тура МЛС Цинциннати на выезде сыграло с Атлантой Юнайтед.

Гости победили в этом матче благодаря голу Кевина Келси, который принадлежит донецкому Шахтеру. Венесуэлец забил единственный гол в матче.

Отметим, что для Келси это всего третий матч за Цинцинатти. В первом он не забил, а вот во втором смог отличиться в ворота Коламбус Крю, выйдя на замену. 

У команды Кевина пока 24 очка в восточной конференции, что позволяет им занимать 2 место, но при этом они отстают лишь на три очка от Интер Майами, имея игру в запасе.

Стоит сказать, что 19-летнего форварда сборной Венесуэлы могут выкупить за 7 млн долларов.

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