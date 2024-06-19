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Неймар покатался с дочкой на велосипеде, но не обошлось без конфуза

Девочка не выдержала поездки и уснула прямо в детском кресле.
Сегодня, 09:51
Неймар с дочкой / instagram.com/neymarjr
Неймар с дочкой / instagram.com/neymarjr

Нападающий сборной Бразилии Неймар отдыхает после клубного сезона, большую часть которого он пропустил из-за травмы.

Звездный футболист Аль-Хиляль проводит время с дочкой Мави, которая родилась осенью прошлого года.

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Неймар покатался с ней на велосипеде, но Мави уснула в детском кресле.

Отметим, что после рождения ребенка бразилец расстался с матерью ребенка, но они поддерживают отношения.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Португалии показал обнаженные фото с женой.

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