Неймар покатался с дочкой на велосипеде, но не обошлось без конфуза
Девочка не выдержала поездки и уснула прямо в детском кресле.
Нападающий сборной Бразилии Неймар отдыхает после клубного сезона, большую часть которого он пропустил из-за травмы.
Звездный футболист Аль-Хиляль проводит время с дочкой Мави, которая родилась осенью прошлого года.
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Неймар покатался с ней на велосипеде, но Мави уснула в детском кресле.
Отметим, что после рождения ребенка бразилец расстался с матерью ребенка, но они поддерживают отношения.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Португалии показал обнаженные фото с женой.
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